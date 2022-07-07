У пунктов выдачи заказов IKEA появился продуктовый отдел

Около пунктов выдачи заказов IKEA появился продуктовый отдел. Там можно приобрести шведские конфеты, шоколад из Испании и немецкое печенье.

С 5 июля в IKEA началась распродажа товаров. Их можно купить, только сделав заказ через сайт компании, который стал работать с перебоями.

Есть ли те, кому посчастливилось оформить заказ на сайте? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.