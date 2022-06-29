"Деньги 24": страны G7 пытаются найти способ снизить цены на российский газ

Страны G7 пытаются найти способ снизить цены на голубое топливо и лишить Россию газовых доходов. Один из вариантов – установить предельную стоимость.

Будет ли работать новая схема? Как она отразится на россиянах? И можно ли вообще перекрыть газовый вентиль в Европу и перенаправить потоки в Китай и Индию?

Об этом – в программе "Деньги 24".