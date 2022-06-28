Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

К 17:22 по московскому времени евро опустился до 54,94 рубля, теряя 2,36%. При этом к 17:25 валюта замедлила падение до 2,2% и установилась на уровне 55,03 рубля.

Кроме того, доллар опустился до 52,23 рубля, теряя 2,16%.

Ранее стало известно, что доллар в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года.

Экономист Игорь Лавровский объяснил, что это связано с низким спросом на доллар и евро. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время спрос на западные услуги и товары падает, поэтому курс не может не меняться.

