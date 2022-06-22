Экономист назвал причину падения доллара до 53 рублей

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Экономист Игорь Лавровский объяснил, с чем может быть связано падение доллара до 53 рублей, сообщает Pravda.Ru.

"Такие показатели связаны с низким спросом на доллар и евро. Их, очевидно, хватает для всех текущих нужд, есть не так много заявок на покупку. Соответственно, курс снижается", – сказал он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время спрос на западные услуги и товары падает, поэтому курс не может не меняться.

Ранее стало известно, что доллар в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке. Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.