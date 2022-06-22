Доллар на Мосбирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доллар в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 10:27, американская валюта потеряла 1,52%, опустившись до 52,96 рубля. К 10:35 курс доллара замедлил падение до 1,13% и находился на уровне 53,16 рубля.

Курс евро ранее опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года. По данным на 10:12, евро опустился на 73 копейки, до 55,53 рубля.

Накануне курс доллара опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года. Американская валюта снизилась на 3,02%, до 53,95 рубля. При этом евро снизился на 3,79%, до 56,61 рубля.

