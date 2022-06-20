Экономист объяснил, стоит ли сейчас покупать доллары

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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что с учетом заявлений о слишком укрепившемся рубле и его возможном ослаблении в будущем сейчас можно покупать доллары.

Ранее стало известно, что российское правительство работает над тем, чтобы вернуть к оптимальному уровню курс национальной валюты. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, таким диапазоном, по общим оценкам, является 70–80 рублей за доллар. Вместе с тем 20 июня курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки 55,44 рубля за единицу впервые с июня 2015 года.

По мнению Остапковича, тем, кто планирует приобрести доллары, учитывая прогнозы, лучше делать это сейчас.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института стратегических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Исходя из экономической теории, надо покупать доллар, если он будет усиливаться. Не то что я рекомендую людям бежать и покупать, но это делать можно.

"Человек должен сам принимать решение и не делать каких-либо скоропалительных поступков. Исходя из своих доходов и своего капитала, надо принимать подобные решения", – рекомендует экономист.

В дальнейшем этой валютой можно распорядиться по своему усмотрению, объясняет Остапкович. Например, продать ее, когда курс вырастет, и получить выгоду от усиления позиций доллара, а можно просто хранить сбережения.

Ранее был назван ожидаемый среднегодовой курс доллара. По прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2022 году он установится в пределах 76,7 рубля. При этом небольшой рост произойдет в 2023 году. В ведомстве полагают, что среднегодовой курс доллара к тому моменту будет составлять 77 рублей.

