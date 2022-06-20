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Экономист объяснил, стоит ли сейчас покупать доллары

"Без скоропалительных решений": стоит ли сейчас покупать доллары
экономикаэксклюзив

Фото: depositphotos/smallblackcat

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что с учетом заявлений о слишком укрепившемся рубле и его возможном ослаблении в будущем сейчас можно покупать доллары.

Ранее стало известно, что российское правительство работает над тем, чтобы вернуть к оптимальному уровню курс национальной валюты. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, таким диапазоном, по общим оценкам, является 70–80 рублей за доллар. Вместе с тем 20 июня курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже упал до отметки 55,44 рубля за единицу впервые с июня 2015 года.

По мнению Остапковича, тем, кто планирует приобрести доллары, учитывая прогнозы, лучше делать это сейчас.

Исходя из экономической теории, надо покупать доллар, если он будет усиливаться. Не то что я рекомендую людям бежать и покупать, но это делать можно.
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований Института стратегических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

"Человек должен сам принимать решение и не делать каких-либо скоропалительных поступков. Исходя из своих доходов и своего капитала, надо принимать подобные решения", – рекомендует экономист.

В дальнейшем этой валютой можно распорядиться по своему усмотрению, объясняет Остапкович. Например, продать ее, когда курс вырастет, и получить выгоду от усиления позиций доллара, а можно просто хранить сбережения.

Ранее был назван ожидаемый среднегодовой курс доллара. По прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2022 году он установится в пределах 76,7 рубля. При этом небольшой рост произойдет в 2023 году. В ведомстве полагают, что среднегодовой курс доллара к тому моменту будет составлять 77 рублей.

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