Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные на Мосбирже.

По данным на 10:12, евро опустился на 73 копейки, до 55,53 рубля. При этом доллар потерял 33 копейки, снизившись до 53,44 рубля.

Накануне курс доллара опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года. Американская валюта снизилась на 3,02%, до 53,95 рубля. При этом евро снизился на 3,79%, до 56,61 рубля.

