Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года, следует из данных площадки.

По данным на 18:09 по московскому времени американская валюта снижалась на 3,02%, до 53,95 рубля. К 18:12 по московскому времени курс доллара упал на 3,07%, достигнув отметки в 53,92 рубля. Курс евро снизился на 3,79%, до 56,61 рубля.

Ранее курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал до 57 рублей. Это произошло впервые с мая 2015 года.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономики Запада и Европы близки к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке. Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.

