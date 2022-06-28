Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара опустился ниже 52 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
К 18:00 валюта потеряла 2,81% и опустилась до 51,88 рубля. При этом к 18:04 доллар замедлил падение до 2,59% и установился на уровне 52 рублей.
Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов 28 июня опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года. К 17:22 по московскому времени евро опустился до 54,94 рубля, теряя 2,36%. При этом к 17:25 валюта замедлила падение до 2,2% и установилась на уровне 55,03 рубля.
Экономист Игорь Лавровский ранее объяснил, что падение валют связано с низким спросом на доллар и евро. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время спрос на западные услуги и товары падает, поэтому курс не может не меняться.
Доллар и евро опустились на Мосбирже до значений 2015 года
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