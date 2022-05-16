"Весна": ситуация в строительной отрасли

Спрос на новостройки в РФ резко упал. Не снизятся ли из-за этого темпы строительства жилья? Как проблемы, вызванные западными санкциями, сказываются на девелоперах?

На какую помощь от государства они могут рассчитывать? Об этом – в программе "Весна".