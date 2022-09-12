"Личная территория": "крысиное царство"

Полгода назад в престижном ЖК на Солнцевском проспекте появились полчища крыс. Живут они в общем холле в клетках. Грызунов в коридор выставила одна из жительниц.

Соседям этот крысиный питомник пришелся не по душе и они потребовали животных убрать. Кто зарабатывает на животных и терпении местных? Подробнее – в программе "Личная территория".