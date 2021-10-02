"Московский спорт": "Спартак" обыграл "Наполи" в матче Лиги Европы

Московский "Спартак" сотворил одну из главных сенсаций этого года. Футбольный клуб одержал победу над итальянским "Наполи" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Сборная России по волейболу между тем одержала победу в финале чемпионата мира среди девушек до 18 лет. Россиянки обыграли команду Италии со счетом 3:0.

Об этих и других событиях спорта – в сюжете телеканала "Москва 24".

