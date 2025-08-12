"Интервью": Рустам Закиров – о безопасности передачи биометрических данных терминалу

Как работает сервис от Сбера "Оплати улыбкой"? Насколько безопасно оставлять терминалу свои биометрические данные? В каких городах, помимо Москвы, действует этот способ оплаты и какие бонусы получают покупатели?

Об этом – в программе "Интервью" рассказал управляющий директор – начальник управления по работе с компаниями торговли Сбербанка Рустам Закиров.

