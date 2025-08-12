Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 17:30

Безопасность

"Интервью": Рустам Закиров – о безопасности передачи биометрических данных терминалу

"Интервью": Рустам Закиров – о безопасности передачи биометрических данных терминалу

В России активизировались "черные кредиторы"

"Калашников" представил новый пулемет РПЛ-7 и автоматы АК-15

Мошенники начали выдавать себя за преподавателей и обманывать студентов

Россиян предупредили о фейковых письмах от ГАИ

Пользователей Wi-Fi предупредили о риске потерять личные данные

ГАИ проведет рейд "Мотобезопасность" в Москве

"Московский патруль": активисты провели проверку магазина в подмосковном поселке

"Московский патруль": нового руководителя ГСУ СК по Москве Беляева представили коллективу

Пенсионерам могут запретить говорить по телефону у банкоматов

Как работает сервис от Сбера "Оплати улыбкой"? Насколько безопасно оставлять терминалу свои биометрические данные? В каких городах, помимо Москвы, действует этот способ оплаты и какие бонусы получают покупатели?

Об этом – в программе "Интервью" рассказал управляющий директор – начальник управления по работе с компаниями торговли Сбербанка Рустам Закиров.

Все выпуски "Интервью" смотрите в VK Видео

Читайте также
Программа: Интервью
безопасностьгородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика