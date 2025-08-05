Турникеты еще двух линий столичного метро подключили к оплате по биометрии

В столичном метрополитене оплачивать проезд по биометрии теперь можно еще на ветках. Сервис заработал на всех турникетах Большой кольцевой и Сокольнической линий.

Как сообщили в Дептрансе, сейчас биометрическая система доступна на более чем двух тысячах турникетов в метро. Она является самым выгодным способом оплаты – стоимость билета составляет всего 63 рубля.

До конца года функция будет подключена ко всем линиям метро, а до конца следующего года – и к станциям Московских центральных диаметров (МЦД). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.