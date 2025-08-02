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02 августа, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: открыт пешеходный переход через МЦД-2 между "Щербинкой" и "Остафьево"

Собянин: открыт пешеходный переход через МЦД-2 между "Щербинкой" и "Остафьево"

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В Щербинке открылcя подземный пешеходный переход под путями МЦД-2. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, это значимое событие для жителей района. Переход расположен между станциями "Щербинка" и "Остафьево", которыми ежедневно пользуются тысячи людей. Переход просторный, его ширина составляет 4 метра, длина – больше 90 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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