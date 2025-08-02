02 августа, 11:15Мэр Москвы
Собянин: открыт пешеходный переход через МЦД-2 между "Щербинкой" и "Остафьево"
В Щербинке открылcя подземный пешеходный переход под путями МЦД-2. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, это значимое событие для жителей района. Переход расположен между станциями "Щербинка" и "Остафьево", которыми ежедневно пользуются тысячи людей. Переход просторный, его ширина составляет 4 метра, длина – больше 90 метров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.