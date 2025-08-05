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05 августа, 07:15

Транспорт

Автоюристы разъяснили, как действовать в спорной ситуации со штрафом за нарушение ПДД

Автоюристы разъяснили, как действовать в спорной ситуации со штрафом за нарушение ПДД

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За нарушениями ПДД в Москве следят различные службы ГИБДД, включая АМПП и МАДИ. В их ведении – неоплата парковки и стоянка на газонах соответственно.

Как разъяснил автоюрист Сергей Радько, штрафы за парковку иногда выписываются, когда четко не определена зона начала и окончания действия запретной территории, где нельзя оставлять машину. Причем в некоторых случаях на камерах, которые фотографируют предполагаемое правонарушение или снимают его на видео, не видно знака или разметки.

В случае спорной ситуации, например если идет ремонт дороги, столичным автовладельцам необходимо фотографировать машину при выходе из салона, рекомендует автоэксперт Константин Лигачев. В объектив должны попадать знаки, которые на данный момент присутствуют поблизости, уточнил он.

С такими доказательствами при получении постановления о штрафе автовладельцы могут подать апелляцию. Сделать это можно через "Госуслуги Авто" либо напрямую в АМПП, МАДИ или в подразделение ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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