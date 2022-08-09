"Интервью": Алексей Франдетти – о театральном искусстве

Алексей Франдетти рассказал о назначении в "Ленком", продолжении сотрудничества с Таганкой и новом мюзикле "Любовь 5728". Главный режиссер также поделился, каким он видит российское театральное искусство в то время, как Запад пытается отменить русскую культуру.

Об этом в программе телеканала Москва 24 "Интервью" рассказал Алексей Франдетти, главный режиссер театра "Ленком".