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04 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": нелегальное производство одежды ликвидировали в Подмосковье

"Московский патруль": нелегальное производство одежды ликвидировали в Подмосковье

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В Талдомском городском округе Подмосковья полицейские остановили нелегальное производство контрафактной одежды с логотипами известных брендов. За швейными станками трудились больше полусотни нелегальных мигрантов.

Были выявлены нарушения по норме времени, по которому они работали. Очень большие нарушения были в технологии пошива – они настраивали машинки так, чтобы они шили быстрее. При этом нарушалась технология – стежок был больше трех миллиметров.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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