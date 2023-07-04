"Московский патруль": нелегальное производство одежды ликвидировали в Подмосковье

В Талдомском городском округе Подмосковья полицейские остановили нелегальное производство контрафактной одежды с логотипами известных брендов. За швейными станками трудились больше полусотни нелегальных мигрантов.

Были выявлены нарушения по норме времени, по которому они работали. Очень большие нарушения были в технологии пошива – они настраивали машинки так, чтобы они шили быстрее. При этом нарушалась технология – стежок был больше трех миллиметров.

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