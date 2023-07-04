Автомобиль наехал на пешеходов в Тель-Авиве

Водитель автомобиля наехал на пешеходов в одном из предместий Тель-Авива. Об этом сообщает Yedioth Ahronoth

Как передает издание, после наезда водитель вышел из машины и набросился на одного из прохожих с ножом и был застрелен. По информации портала Arutz Sheva, 23-летний злоумышленник жил на Западном береге реки Иордан в районе горы Хеврон.

Уточняется, что служба скорой помощи Израиля информировала, что транспорт наехал на пешеходов на севере Тель-Авива и сообщала о четырех раненых. Радио Kan уточняет, что в ходе атаки пострадали 10 человек. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал граждан с лицензией на оружие носить его с собой в ближайшие дни, передает радио Reshet Bet.

Ранее грузовик с удобрениями въехал в толпу людей в уезде Сунчхан южнокорейской провинции Чолла-Пукто. В результате происшествия погибли по меньшей мере три человека, еще 17 пострадали, из них пятеро получили серьезные травмы.

До этого в Ванкувере женщина на машине въехала во двор, где в то время праздновали свадьбу. Два человека погибли и десять пострадали.

