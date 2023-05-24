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24 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд в Москве огласил приговор преступной группировке вымогателей

"Московский патруль": суд в Москве огласил приговор преступной группировке вымогателей

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В Московском городском суде огласили приговор по делу так называемой молдавской преступной группировке. Ее вероятных участников обвиняют в вымогательствах.

Но особое внимание на протяжении всего процесса уделялось стриженному под каре мужчине. Помимо разбоя и рэкета, Андрею Торкунову, известному в криминальных кругах по прозвищу Турок, вменяют еще одну серьезную статью: "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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