Суд оставил Блиновскую под домашним арестом по делу об уклонении от уплаты налогов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московский городской суд оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщается в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

"Суд определил оставить постановление Пресненского районного суда без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения", – заявила судья.

Сама блогер не приехала в суд во время рассмотрения жалобы. Закон позволяет Блиновской не присутствовать лично на заседании, сказал ее адвокат. К тому же, уточнил защитник, женщина заболела.

До этого адвокат Блиновской пытался обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста и просил заменить ее на запрет определенных действий.

Согласно условиям домашнего ареста, блогеру запрещено пользоваться связью, в том числе через третьих лиц, и покидать свое жилье под Истрой.

Блиновская была задержана на границе с Белоруссией утром 27 апреля. Поводом для задержания ее сотрудниками полиции стали документы, которые были направлены в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы. Также следователи отмечали, что Блиновская применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Ей предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Блогер признала вину и раскаялась в содеянном. Ее отправили под домашний арест до 26 июля.

Отмечалось, что блогер смогла погасить только 10 миллионов из 918 миллионов рублей долгов в рамках уголовного дела.

