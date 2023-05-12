"Московский патруль": полиция разоблачила похитившего несколько сотен тыс рублей афериста

Столичные полицейские разоблачили вероятного афериста, который похитил несколько сотен тысяч рублей.

По данным следствия, он снял наличные в одном из банкоматов на юго-востоке Москвы. Аферист позвонил на горячую линию финансового учреждения и сообщил оператору о том, что терминал выдал ошибку, и клиент не получил деньги. Введенный в заблуждение сотрудник финансового учреждения отменил операцию и перечислил злоумышленнику всю снятую сумму.

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