Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"

Пострадавший в результате подрыва автомобиля Захар Прилепин успешно перенес вторую операцию на ногах и был введен в медикаментозный сон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу писателя.

"Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения", – уточнили в пресс-службе.

Состояние писателя стабильное, его ввели в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза, добавили представители Прилепина.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван 6 мая. Вместе с ним в салоне находился сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Он погиб в результате подрыва.

Писатель получил травмы, однако медики его успешно прооперировали.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в покушении. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Стало известно о самочувствии писателя Захара Прилепина