17:27Происшествия
Прилепин успешно перенес вторую операцию на ногах
Фото: телеграм-канал "Захар Прилепин"
Пострадавший в результате подрыва автомобиля Захар Прилепин успешно перенес вторую операцию на ногах и был введен в медикаментозный сон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу писателя.
"Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения", – уточнили в пресс-службе.
Состояние писателя стабильное, его ввели в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза, добавили представители Прилепина.
Автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван 6 мая. Вместе с ним в салоне находился сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Он погиб в результате подрыва.
Писатель получил травмы, однако медики его успешно прооперировали.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Прилепина. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в покушении. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.
Стало известно о самочувствии писателя Захара Прилепина
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