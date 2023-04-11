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11 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала рецидивиста по подозрению в серии нападений

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Сотрудники столичного уголовного розыска задержали рецидивиста, которого на этот раз подозревают в серии разбойных нападений на женщин.

Установлено, в марте 2018 года подозреваемый совершил ряд разбойных нападений на территории Москвы, пострадали три женщины. Злоумышленник наносил удары преимущественно в область головы, одной из потерпевших нанес удар бутылкой в область носа, далее выхватывал у потерпевших сумки и убегал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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