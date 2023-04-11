Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Новости

На Камчатке не планируют массовую эвакуацию из районов пеплопада

На Камчатке не планируют массовую эвакуацию из районов пеплопада

Новости часа: Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете вейпов для детей

Новости часа: Мишустин поручил регионам ускорить развитие промышленности

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

Глава Камчатского края оценил возможность эвакуации жителей из-за извержения вулкана

Новости часа: вторую очередь центра поддержки участников СВО планируют открыть в Москве

Новости часа: Путин проведет объемное совещание по экономике 11 апреля

Эксперт рассказал о том, как выброс пепла из вулкана Шивелуч отразится на климате

Новости часа: время работы городского транспорта продлят в Москве в пасхальную ночь

Новости часа: выбросу пепла вулканом Шивелуч присвоили максимальный код опасности

Массовой эвакуации людей из районов, засыпанных вулканическим пеплом, не будет. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. В регионе в настоящее время разбираются с последствиями мощного извержения вулкана Шивелуч.

Пеплопад пока создал проблемы только близлежащим поселкам, в частности, привел к отключению электроснабжения. Однако за несколько часов его удалось полностью восстановить. В населенных пунктах закрыты школы, ограничена работа социальных учреждений. Всем жителям рекомендуют без необходимости не покидать свои дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика