На Камчатке не планируют массовую эвакуацию из районов пеплопада

Массовой эвакуации людей из районов, засыпанных вулканическим пеплом, не будет. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. В регионе в настоящее время разбираются с последствиями мощного извержения вулкана Шивелуч.

Пеплопад пока создал проблемы только близлежащим поселкам, в частности, привел к отключению электроснабжения. Однако за несколько часов его удалось полностью восстановить. В населенных пунктах закрыты школы, ограничена работа социальных учреждений. Всем жителям рекомендуют без необходимости не покидать свои дома.

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