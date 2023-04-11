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Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке

Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке

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Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло на Камчатке утром 11 апреля. Черный столб поднялся на высоту около 20 километров, а образовавшееся облако пепла распространилось на 500 километров на северо-запад.

Кроме того, из-за сильного электростатического напряжения были слышны раскаты грома. Там накрыло несколько поселков, начался пеплопад. Высота слоя пепла достигла 10 сантиметров. По данным специалистов, такого не было последние 60 лет.

В населенных пунктах, попавших под пеплопад, закрыты школы, а работа социальных учреждений ограничена. На краевой трассе перекрыли движение, рейсовые автобусы отменены. Всем жителям рекомендовали без необходимости не покидать свои дома.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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