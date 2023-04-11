Глава кабмина Ливии выразил надежду на укрепление связей с Россией

Фото: ТАСС/AP/Yousef Murad

Глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага заявил, что его кабмин надеется на укрепление связей с Россией и открытие новых горизонтов для дипломатического обмена между двумя государствами. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он добавил, что раскол исполнительной власти в Ливии сказывается на отношении многих стран к ливийскому вопросу, в том числе и России. Башага отметил, что у правительства национальной стабильности все еще нет желаемого уровня отношений с Москвой.

Ранее глава министерства транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана сообщил, что страна хочет расширить сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией.

До этого депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба заявил, что Россия одержала верх над Соединенными Штатами в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии.

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