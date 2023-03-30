Депутат из Конго заявил, что Россия обошла США в отношениях со странами Африки и Азии

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Россия одержала верх над Соединенными Штатами в борьбе за поддержку развивающихся стран. Таким мнением поделился депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба в статье для Politico.

"Сверхдержавы – каждая по-своему и вооруженная своей пропагандой – призывают народы Африки и Азии выбрать их сторону. Однако, в отличие от прошлого века, на этот раз эти страны нельзя так легко заставить сделать выбор, да и вряд ли это нужно делать. Россия понимает это. Запад – нет", – пишет депутат.

Политик добавил, что страны Африки не осуждают открыто спецоперацию на Украине и не участвуют в антироссийских санкциях. Помимо этого, по словам Лиссуба, с некоторыми африканскими государствами Россия поддерживает дружеские отношения. К примеру, Москва поставила Малави десятки тонн удобрений в условиях глобального дефицита, а Конго подписала с РФ несколько договоров о сотрудничестве.

Что касается Азии, то с этим регионом товарооборот России только повышается, тогда как у Запада аналогичный показатель снижается, отмечает депутат. Кроме того, многие страны Азии также отказались от поддержки санкций против России.

По словам Лиссуба, Западу нужно понять, что развивающиеся страны видят множество противоречий в его риторике и практике действий.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия поставит зерно нуждающимся странам Африки бесплатно в случае непродления зерновой сделки. Он напомнил, что Москва готова поставить удобрения странам Африки бесплатно, но, по его словам, Запад не дает этого делать.

До этого в МИД РФ сообщили, что делегации из Соединенных Штатов, Евросоюза и Канады в преддверии второго саммита "Россия – Африка" требовали от лидеров африканских стран прекратить сотрудничество с Москвой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!