Пьяный водитель насмерть сбил двоих детей под Ярославлем

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ярославской области"

Пьяный водитель насмерть сбил двоих детей в районе дома 209 по Волжской набережной города Рыбинска. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Ярославской области.

"Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли дети", – отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в отношении мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту "а", "б", части 6, статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения").

Прокуратуре известно, что 29-летний житель Рыбинска на автомобиле "Форд Мондео" в алкогольном опьянении выехал на тротуар и насмерть сбил детей в возрасте 8 и 9 лет. Сначала водитель попытался скрыться с места аварии, однако полицейские оперативно его задержали.

На место происшествия выехал Рыбинский городской прокурор Сергей Галыгин.

Ранее водитель на Mercedes наехал на малолетнюю девочку в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Отмечается, что в момент инцидента ребенка не сопровождали взрослые. Девочки потребовалась госпитализация.



Семилютнюю девочку сбил автомобиль на юго-востоке Москвы

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