"Московский патруль": похитители бизнесмена задержаны в Подмосковье и Калужской области

Вероятные похитители столичного бизнесмена задержаны в Подмосковье и Калужской области.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из регионов провели операцию. Двое сообщников находились в розыске несколько месяцев.

В январе злоумышленники, двигаясь на автомобиле по территории городского округа Котельники, преднамеренно совершили столкновение с иномаркой под управлением предпринимателя. Они избили водителя, угрожая оружием, заставили пересесть в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Одного из подозреваемых задержали сразу же, а вот остальных только сейчас. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.