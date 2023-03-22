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22 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": нетрезвый конфликт на Арбате закончился заключением под стражу

"Московский патруль": нетрезвый конфликт на Арбате закончился заключением под стражу

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Нетрезвый конфликт на Арбате закончился заключением под стражу. Сотрудники Московского уголовного розыска раскрыли ночное нападение на прохожих, инцидент сняла камера наблюдения.

Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленники спровоцировали конфликт со случайными прохожими. В ходе потасовки избили своих оппонентов, после чего похитили у одного из них поясную сумку с деньгами и другим имуществом.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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