"Московский патруль": нетрезвый конфликт на Арбате закончился заключением под стражу

Нетрезвый конфликт на Арбате закончился заключением под стражу. Сотрудники Московского уголовного розыска раскрыли ночное нападение на прохожих, инцидент сняла камера наблюдения.

Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленники спровоцировали конфликт со случайными прохожими. В ходе потасовки избили своих оппонентов, после чего похитили у одного из них поясную сумку с деньгами и другим имуществом.

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