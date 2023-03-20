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20 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала охотника за чужим имуществом в Королеве

"Московский патруль": полиция задержала охотника за чужим имуществом в Королеве

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Полиция задержала охотника за чужим имуществом в Королеве в Московской области. Преступник приметил оставленный у подъезда портфель, в котором оказалась дорогостоящая техника.

Он похитил сумку, в которой находилось два ноутбука, и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого и задержали его с похищенным возле его дома.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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