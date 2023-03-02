Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей из-за мошенников

"Московский патруль": пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей из-за мошенников

"Рейд 112": пожар на Авангардной улице и ДТП на улице Клинская

Авария с участием трех автомобилей произошла в Сергиево-Посадском городском округе

Число погибших из-за действий диверсантов в Брянской области увеличилось до двух

Роспотребнадзор изучает пробы из магазина в Подольске, где пострадали пять человек

Новости часа: в Брянской области обнаружили множество взрывных устройств

Специалисты МОЭК устранили утечку на теплосети в Косино-Ухтомском

Большое количество взрывных устройств обнаружили после атаки боевиков под Брянском

Новости часа: МОЭК продолжила устранять последствия утечки на теплосети в Косино-Ухтомском

Пять человек отравились после дезинсекции в магазине в Подольске

Пенсионерка в подмосковном Подольске ответила на телефонный звонок и потеряла 300 тысяч рублей. Женщина поверила мошенникам, которые рассказали о племяннице, якобы ставшей виновницей дорожной аварии.

Пожилой женщине позвонила девушка и представилась родственницей. Она плакала и сообщила о том, что устроила ДТП. Ей срочно нужны были деньги – якобы для передачи взятки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика