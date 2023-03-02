"Московский патруль": пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей из-за мошенников

Пенсионерка в подмосковном Подольске ответила на телефонный звонок и потеряла 300 тысяч рублей. Женщина поверила мошенникам, которые рассказали о племяннице, якобы ставшей виновницей дорожной аварии.

Пожилой женщине позвонила девушка и представилась родственницей. Она плакала и сообщила о том, что устроила ДТП. Ей срочно нужны были деньги – якобы для передачи взятки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.