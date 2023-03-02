МОЭК устранила утечку на теплосети в Косино-Ухтомском

Фото: Москва 24

Специалисты Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) ликвидировали утечку на теплосети в Косино-Ухтомском районе на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МОЭК.

"Сегодня по адресу улица Святоозерская, дом 12, зафиксирована утечка на тепловой сети. Для оперативного устранения на место прибыла бригада МОЭК, место огорожено, участок локализован, вытекание прекращено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте аварии ведутся ремонтные работы.

Ранее сотрудники МОЭК устранили утечку горячей воды на Радужной улице в Свиблове. В районе прорыва было временно ограничено движение транспорта. Теплоснабжение близлежащих домов осуществлялось по резервной схеме.



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