Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 23:00

Город

В Москве наградили победителя конкурса "Лучший потребитель МОЭК-2022"

В Москве наградили победителя конкурса "Лучший потребитель МОЭК-2022"

Двадцать два района Москвы досрочно завершили первый этап программы реновации

Новости часа: единый стандарт предпрофессионального образования будет действовать в Москве

Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию с 1 марта

Праздничный салют прошел в столице в День защитника Отечества

The City: фестиваль фотографий "Первозданная Россия"

Около 10 поликлиник построят в Москве в 2023 году

Бочкарев рассказал о строительстве парка в 12 метрах над уровнем Москвы

Платформы Рижского вокзала закроют на реконструкцию на полгода

Заплыв моржей прошел в честь Дня защитника Отечества

В Москве наградили победителя конкурса "Лучший потребитель МОЭК-2022". Управление министерства иностранных дел по обслуживанию дипломатического корпуса признано лучшей организацией, управляющей нежилым фондом.

Предприятие обслуживает более 1 миллиона квадратных метров недвижимости: квартиры, офисы, исторические здания в центре Москвы, поэтому уделяет особое внимание вопросам энергоэффективности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика