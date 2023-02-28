В Москве наградили победителя конкурса "Лучший потребитель МОЭК-2022". Управление министерства иностранных дел по обслуживанию дипломатического корпуса признано лучшей организацией, управляющей нежилым фондом.

Предприятие обслуживает более 1 миллиона квадратных метров недвижимости: квартиры, офисы, исторические здания в центре Москвы, поэтому уделяет особое внимание вопросам энергоэффективности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.