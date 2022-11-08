Бензиновые пятна убрали с поверхности Москвы-реки в районе Нагатинской набережной

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Сотрудники Мосводостока ликвидировали бензиновые пятна с поверхности Москвы-реки в районе Нагатинской набережной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организацию.

"Силами флота завершены работы по обработке радужной пленки", – рассказали там.

До этого в телеграм-каналах распространилась информация о возникновении подобных пятен в Москве-реке.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства рассказали, что специалисты проведут противогололедную обработку на некоторых дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Кроме того, заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что до конца года столичные улицы дополнительно озеленят. Мероприятия проведут на Тверской, в Хамовниках, на Арбате и Кутузовском проспекте. Уточняется, что все деревья заранее проходят тщательный отбор.

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