Скейт-парк появился на окраине Битцевского леса

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Скейт-парк площадью 2,4 тысячи квадратных метров появился в локальном рекреационном центре "Двор в лесу" на окраине Битцевского леса, рассказал замруководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

"Теперь здесь располагается общественное пространство для активных занятий спортом. Ранее в районе был лишь один скейт-парк и местные жители замечали, что он не справляется с растущим интересом к подобным площадкам", – приводятся слова Мельникова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на площадке можно кататься на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах. Также площадка подойдет для тренировок и закрепления навыков как новичков, так и более продвинутых спортсменов.

"Там можно проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса в олимпийских дисциплинах "парк" и "стрит". Для спортсменов сделали разноуровневый каскад фигур, имитирующих уличные препятствия (лестницы, парапеты, перила, скаты, кочки)", – говорится в материале.

Также специалисты обустроили бетонный боул, в котором фигуры размещены под разным уклоном и имеют разную глубину и высоту. Они позволят набрать необходимую скорость для различных трюков.

Мельников добавил, что в парке установили лавочки, урны, а рядом обустроили парковку.

Ранее сообщалось, что четырехэтажный теннисный центр построят в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, владении 71/17. Площадь спортивного комплекса составит 8,5 тысячи квадратных метров.

В составе центра предусмотрены в том числе шесть теннисных кортов, зал настольного тенниса на восемь столов, а также два зала для сквоша.

Отмечалось, что новый теннисный центр сможет ежедневно принимать 94 занимающихся. В нем планируется проводить тренировки по теннису, сквошу, настольному теннису, силовой и общефизической подготовке и теннису для детей старше 10 лет.



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