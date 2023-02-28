"Московский патруль": задержаны пассажиры такси, напавшие на водителя

В Москве полицейские задержали пассажиров такси, которые совершили разбойное нападение на водителя.



Финал конфликта попал на видео. На улице вступили в схватку двое мужчин, пока третий спешно покидает место происшествия.

Оказалось, что драка произошла между водителем такси и пассажиром, который решил похитить телефон шофера. А друг попутчика стал угрожать таксисту холодным оружием. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.