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14 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в грабеже

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в грабеже

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Встреча с потенциальным покупателем закончилась разбойным нападением. В Москве полицейские задержали вероятного грабителя, который, угрожая ножом, похитил телефон.

По версии следствия, молодой человек нашел в Сети объявление о продаже дорогостоящего смартфона и договорился о встрече с его владелицей. Но расплачиваться за покупку не собирался. Злоумышленник вырвал телефон из рук женщины и скрылся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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