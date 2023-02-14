14 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в грабеже
Встреча с потенциальным покупателем закончилась разбойным нападением. В Москве полицейские задержали вероятного грабителя, который, угрожая ножом, похитил телефон.
По версии следствия, молодой человек нашел в Сети объявление о продаже дорогостоящего смартфона и договорился о встрече с его владелицей. Но расплачиваться за покупку не собирался. Злоумышленник вырвал телефон из рук женщины и скрылся.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль