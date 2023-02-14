"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в грабеже

Встреча с потенциальным покупателем закончилась разбойным нападением. В Москве полицейские задержали вероятного грабителя, который, угрожая ножом, похитил телефон.

По версии следствия, молодой человек нашел в Сети объявление о продаже дорогостоящего смартфона и договорился о встрече с его владелицей. Но расплачиваться за покупку не собирался. Злоумышленник вырвал телефон из рук женщины и скрылся.



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