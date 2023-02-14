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14 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в краже 50 пылесосов со склада

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В Подмосковье полицейские раскрыли тайну исчезновения 50 новых пылесосов из грузового автомобиля. Он находился на одной из стоянок возле центральной кольцевой автомобильной дороги в Дмитровском городском округе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения отследили путь, по которому передвигались правонарушители, и в дальнейшем установили их личности. Транспортное средство, используемое при совершении преступления, было объявлено в розыск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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