14 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в краже 50 пылесосов со склада
В Подмосковье полицейские раскрыли тайну исчезновения 50 новых пылесосов из грузового автомобиля. Он находился на одной из стоянок возле центральной кольцевой автомобильной дороги в Дмитровском городском округе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения отследили путь, по которому передвигались правонарушители, и в дальнейшем установили их личности. Транспортное средство, используемое при совершении преступления, было объявлено в розыск.
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