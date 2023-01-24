"Московский патруль": в столице зафиксировали снижение числа преступлений

В Москве общее число преступлений сократилось более, чем на пять тысяч. Итоги работы за прошлый год подвели на заседании коллегии столичной полиции.

Как сообщил начальник московского полицейского главка Олег Баранов, в 2022 году уменьшилось число грабежей, краж, хулиганств и угонов транспортных средств. Кроме того, правоохранителями реализован целый комплекс мер, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков.

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