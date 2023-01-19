Двух мужчин нашли мертвыми в номере московской гостиницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тела двух мужчин без признаков жизни обнаружили в номере гостиницы на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В среду, 18 января, администратор гостиницы вошла в номер и обнаружила мертвыми двух постояльцев – 21-летнего и 22-летнего молодых людей. По информации издания, на телах не было обнаружено признаков насильственной смерти. При этом, по предварительным данным, мужчины скончались около двух дней назад.

По словам соседа погибших по комнате, молодые люди работали на стройке, однако одного из них некоторое время назад уволили. Причину смерти постояльцев определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее тела неизвестных мужчины и женщины были обнаружены в канализационном колодце в Обнинске. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным СМИ, убитый мужчина ранее был судим, а убитая женщина была его возлюбленной.

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