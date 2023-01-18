В Москве подросток умер от редкой формы бессонницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток в Москве скончался из-за редкой формы бессонницы, которую характеризуют как неизлечимое наследственное заболевание. Об этом сообщает газета "Известия".

Тело 16-летнего юноши обнаружили в квартире дома на Южнобутовской улице. Предварительно сообщается, что подросток мог умереть в связи с семейной фатальной бессонницей.

Для этого заболевания характерна наследственность и отсутствие лечения, ему подвержены люди старше 50 лет, но возможны и исключения. На поздних стадиях такой бессонницы человек лишается возможности спать и говорить, быстро теряет вес и не реагирует на окружающих.

Нейропсихолог Людмила Максименко ранее рассказала, как избавиться от беспокойного сна. Специалист посоветовала вспоминать приятные моменты, а также наладить график и не переедать на ночь.

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