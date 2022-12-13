Психотерапевт рассказал о способах побороть бессонницу зимой

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Психотерапевт Виктор Нурдаев дал советы тем людям, которые не могут побороть бессонницу в зимний период. Об этом сообщает "Радио 1".

Специалист порекомендовал готовиться ко сну за несколько часов.

"Не использовать гаджеты за два часа до сна, создавать комфортную зону для сна, которая будет ассоциироваться только с отдыхом, а также за четыре часа до отхода ко сну уделять внимание кардионагрузкам. Если бессонница сохраняется на протяжении больше четырех недель – необходимо обратиться к психологам и психотерапевтам", – рассказал Нурдаев.

Специалист отметил, что у людей зимой вырабатывается гормон сна, или мелатонин. Это связано с коротким световым днем. Из-за этого люди постоянно испытывают потребность во сне. Однако в ясный день люди чувствуют себя активными благодаря выработке серотонина.

Ранее сообщалось, что дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что зимой нельзя использовать увлажняющие кремы, тональное средство, BB- и CC-кремы, так как они могут негативно повлиять на состояние кожи. По словам врача, в зимний рацион необходимо включить жирную пищу, в частности рыбу, авокадо и орехи.

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