Диетолог назвала главный продукт, который поможет согреться в холод

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко в разговоре с Москвой 24 посоветовала употреблять продукты с содержанием белков и жиров, чтобы согреться в холодную погоду.

"Если мы говорим про зиму, про холод, нужно понимать, что лучше всего держит энергетический ресурс жировая ткань. Следует обращать внимание именно на жиры и белки", – отметила эксперт.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог В рацион в обязательном порядке нужно добавить сало. Оно содержит насыщенные жиры, которые организм не станет откладывать про запас, а будет активно использовать в каждодневной повседневной работе.

Кроме того, в сале содержится арахидоновая кислота, которая благотворно влияет на работу нервной системы, обеспечивает передачу нервных импульсов и помогает защититься от болезни Альцгеймера, говорит эндокринолог.

"Для согревания человеку нужно достаточное количество мышечной массы. С этим нам помогает белок животного происхождения. Это яйца, мясо, рыба, птица, кисломолочные продукты. Они обязательно должны быть на столе. Необходимо разнообразие", – подчеркнула Лазуренко.

Не следует забывать и о том, что в холода организму важна витаминная поддержка.

"Можно обратить внимание на ферментированные продукты: квашеную капусту, соленые огурцы. Но, естественно, при употреблении этих продуктов всегда нужно помнить, что они соленые, и не есть их слишком много. Иначе можно набрать лишнюю жидкость, плюс еще будет нагрузка на сердечно-сосудистую систему", – заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как в период холодов не набрать лишний вес. По словам эндокринолога, диетолога, врача высшей категории Анны Гончаровой, для этого в свой рацион следует включить как можно больше пряностей. Они не только помогут иммунной системе в борьбе с вирусами, но также будут способствовать ускорению обмена веществ. В частности, речь идет про кардамон, корицу и другие специи.



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