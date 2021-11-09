Врач рассказала, опасно ли не носить колготки в мороз

Фото: depositphotos/robertprzybysz

Ношение колготок в холодную погоду не является обязательным для сохранения женского здоровья, подходить к выбору одежды стоит исключительно с точки зрения комфорта, заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Она отметила, что осознание необходимости утепляться в зимний период является очевидной народной мудростью, однако в основном инфекции приобретаются половым путем, а не из-за последствий переохлаждения.

"Да, может быть активация какой-то флоры на фоне переохлаждения, но самое главное правило, что человеку должно быть комфортно. Если он идет без колготок не для красоты и не мерзнет, он закаленный, для него это не будет иметь негативных последствий. Если у человека зуб на зуб не попадает, но он продолжает так ходить, то стоит изменить свой подход к одежде", – пояснила Милютина.

Врач уточнила, что восприимчивость конкретного человека к холоду обусловлена множеством факторов, в частности генетикой, весом и особенностями гормонального фона. Например, влияние на нее оказывает функция щитовидной железы, отметила Милютина.

"Худые люди мерзнут при незначительном снижении температуры. Те, у кого есть лишний вес, вот эта жировая прослойка действительно их защищает, они совсем по-другому чувствуют температуру", – заключила эксперт.

Ранее диетолог рассказал, что осознанный переход на здоровое питание поможет перебороть желание потреблять жирную еду, естественно возникающее в период холодов. Также необходимо контролировать калории. В осенне-зимний период их потребление следует снизить на 10–15% от обычной дневной нормы, продолжая сохранять соотношение 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.