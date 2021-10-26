Эксперт рассказал, как не набрать вес в период холодов

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Осознанный переход на здоровое питание поможет перебороть желание потреблять жирную еду, естественно возникающее в период холодов, рассказал ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подойдите к выбору еды осознанно и замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Например, чипсы можно заменить на овощные палочки с хумусом, хлеб – на снэки из злаков, а шоколадку – на фрукты", – посоветовал Бердов.

Также специалист отметил, что необходимо контролировать калории. В осенне-зимний период их потребление следует снизить на 10–15% от обычной дневной нормы, продолжая сохранять соотношение 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.

"Это именно та рекомендация, которая позволит вам остаться в форме в течении холодного времени года, а также на период ограничений", – уверен Бердов.

По словам эксперта, холодная погода естественным образом способствует снижению активности, сокращению пребывания на свежем воздухе и тяге к более частым и основательным перекусам. Бердов подчеркнул, что такая реакция организма абсолютно нормальна.

"Наш организм, понимая, что наступила холодная пора, начинает греть себя изнутри, ускоряя при этом метаболизм. Это необходимо для сохранения нормальной температуры тела. Но несмотря на то, что постоянное желание есть нормально, важно его ограничивать, иначе это может привести к печальным последствиям", – пояснил специалист.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что модель питания, когда в перерыве сотрудник офиса съедает полноценный комплексный обед, является ошибочной. По ее словам, для сохранения фигуры, следует отдавать предпочтение салатам, которые позволят снизить калорийную нагрузку.