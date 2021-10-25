Диетолог назвала макароны, которые можно есть ежедневно

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 заявила, что больше всего для ежедневного употребления подходят цельнозерновые макароны.
Ежегодно 25 октября отмечается Всемирный день макарон. Праздник был придуман в 1995 году в Италии на конгрессе производителей пасты.
"Цельнозерновые макароны достаточно популярны. Они будут предпочтительным вариантом для ежедневного применения. На вид чуть темнее, чем обычные макароны. Делаются из того же зерна, единственное, что, перед тем как перемолоть и превратить в муку, его не очищают, не удаляют оболочку", – объяснила Круглова.
По словам специалиста, от макарон не нужно отказываться в период снижения веса: вопрос в этом случае больше касается размера порции.
"Если макароны вписываются в калорийность, их можно использовать. Они будут давать сытность, защищать от переедания, снижать тягу к сладким продуктам. Потому что иногда тяга к сладкому – это недостаток сложных углеводов, а в макаронах они есть", – уточнила диетолог.
Вместе с тем Круглова порекомендовала не обжаривать макароны, иначе блюдо будет слишком калорийным. Есть их лучше всего в первой половине дня, сочетая с овощами, грибами и овощными соусами.
Разноцветных макарон избегать не стоит – они ничуть не хуже. По словам диетолога, зачастую они окрашены натуральными красителями, например свеклой, шпинатом, морковью или куркумой. "Это просто вопрос разнообразия и вкуса, их можно включать в рацион. Также можно для разнообразия есть макароны из гречневой крупы, кукурузные", – подытожила Круглова.
Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что людям, которые следят за своим весом, нужно обратить внимание на тыкву. В середине осени этот продукт можно найти в большинстве российских магазинов. При выборе тыквы нужно обратить внимание на кожуру – она не должна быть повреждена.
По словам эксперта, овощ следует добавлять в мясные блюда, в кашу и выпечку. Диетолог отметила, что употребление тыквы благотворно сказывается на органах пищеварительной системы из-за большого содержания пищевых волокон.
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