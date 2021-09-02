Диетолог рассказала, как не набрать вес при сидячей работе

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В перерыв большинство сотрудников офисов съедают полноценный комплексный обед, такая модель питания является ошибочной, если человек заботится о своей фигуре, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.
"Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток", – сказала диетолог.
Таким образом, подчеркнула эксперт, сократится калорийная нагрузка. Если после работы предстоит какая-то физическая нагрузка, например, поход в фитнес-центр, то обед можно съесть полностью, добавила эксперт.
"Но даже если нам очень хочется съесть весь обед, то стоит выбрать салаты без майонезной заправки и не есть гарнир от второго блюда", – заключила Белоусова.
Ранее врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский предупредил о вреде ежедневного употребления бульонов. По словам специалиста, такой рацион увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и обострения хронических болезней.
Он также посоветовал не употреблять бульоны при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
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