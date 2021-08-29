Диетолог предупредил об опасности частого употребления бульона

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Россиян предостерегли от ежедневного употребления бульонов. Свое мнение на этот счет высказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в эфире радио Sputnik.
Специалист обозначил три причины, по которым частое употребление бульонов может навредить здоровью. В частности, такой рацион увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"Доказано, что многие болезни цивилизации – атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты – связаны с постоянным употреблением насыщенных жирных кислот, то есть животных жиров. Одна из наиболее действенных рекомендаций – сокращение в рационе животных жиров, в том числе бульонов", – объяснил Бобровский.
Врач предупредил, что заметить негативное воздействие насыщенных жиров на организм сложно, так как отклонение способно развиваться годами бессимптомно.
Второй причиной негативного влияния бульонов может стать обострение хронических болезней.
"Жирный наваристый бульон может привести к приступу подагры, желчекаменной, мочекаменной болезни, к приступу панкреатита", – сказал Бобровский.
Он также посоветовал не употреблять бульоны при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
При выращивании птицы и скота фермеры часто применяют большое количество антибиотиков и гормонов. Это является третьей причиной, по которой человеку не стоит злоупотреблять бульонами.
"Лучше всего употреблять бульон второго или даже третьего отвара, там будет уже гораздо меньше вредных веществ", – порекомендовал диетолог.
Бобровский отметил, что перечисленные им причины относятся только к мясным бульонам.
Ранее диетолог Ольга Деккер рассказала, как приготовить правильный детский йогурт. Она рекомендует взять обычное пастеризованное молоко, добавить туда закваску в виде положительной микрофлоры и заквасить молоко на 4–6 часов, предварительно подогрев до 40 градусов.
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